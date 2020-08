Inter-Getafe di Europa League stasera su TV8: dove vederla anche in streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) stasera su TV8 va in scena Inter-Getafe, una gara secca dove chi vince passa ai quarti di finale di Europa League: ecco dove vedere la partita anche in streaming. Inter-Getafe va in scena stasera su TV8 alle 21:00, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il canale in chiaro di SKY trasmetterà "Diretta Gol Europa League", in cui potranno essere visti tutti gli incontri in onda in contemporanea con la partita dei nerazzurri. L'Inter scende in campo per continuare il suo cammino in Europa League, dopo essersi aggiudicata il secondo posto in ... Leggi su movieplayer

