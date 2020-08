Incendio in un'azienda ortofrutticola a Capaccio: in fiamme deposito di cassette (Di mercoledì 5 agosto 2020) fiamme in un deposito di conserve ad Angri: danni ingenti 5 August 2020 Un grosso Incendio è scoppiato intorno alle 21,30 in via Via Filette Procuzzi, nella contrada rurale di Gromola a Capaccio ... Leggi su salernotoday

canaledieci : A causa dell’incendio che ha devastato l’area di Tor di Valle la linea è rimasta chiusa per ore: passeggeri stipati… - SiciliaReporter : Agrigento, paura in città: scoppia incendio in azienda di bombole di gas - tz523 : @michelegiorgio2 @ilmanifesto c'era un'incendio in un'azienda chimica in una cisterna esterna vicino al mare di nit… - BortoneMauro : #LecceSette Incendio doloso a Veglie: in fiamme due furgoni di un'azienda - LecceSette : Incendio doloso a Veglie: in fiamme due furgoni di un'azienda -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio azienda Incendio nell’azienda agricola, danni catastrofici latinaoggi.eu Tragedia sul lavoro, operaio palermitano muore schiacciato dall gru

Gru cingolata si inclina, schiaccia e uccide operaio. E’ accaduto stamattina nel cantiere del bypass ferroviario “variante di Falconara Marittima. Vittima dell’incidente un 59enne originario di Palerm ...

Incendio a Bonorva, il sopralluogo di Lampis: "Mani criminali"

L'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, ha visitato stamattina la zona devastata dall'incendio nelle campagne di Bonorva. "La mia presenza nei territori attraversati dagli inc ...

Gru cingolata si inclina, schiaccia e uccide operaio. E’ accaduto stamattina nel cantiere del bypass ferroviario “variante di Falconara Marittima. Vittima dell’incidente un 59enne originario di Palerm ...L'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, ha visitato stamattina la zona devastata dall'incendio nelle campagne di Bonorva. "La mia presenza nei territori attraversati dagli inc ...