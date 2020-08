Il piano rifiuti di Zingaretti è un bluff. Parisi: "Lazio condannato a inquinamento e discariche (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un vero e proprio "libro dei sogni" che va dalla riduzione della produzione dei rifiuti al sostegno alla raccolta differenziata, dall'equilibrio impiantistico allo sviluppo dell'economia circolare. Sono questi i principali obiettivi del nuovo piano rifiuti del Lazio 2019/2025 approvato oggi dal Consiglio regionale. Il Lazio, fa sapere il consiglio regionale, "si dota di un fondamentale strumento di pianificazione, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intero ciclo dei rifiuti nella nostra regione, garantendo maggiore efficacia e produttività, nel nome della legalità e della sostenibilità ambientale. Grazie a questo nuovo piano, infine, tutti i Comuni hanno i mezzi necessari per realizzare, in tempi determinati, le opere utili ... Leggi su iltempo

SusannaCeccardi : ?? Il 40% dei rifiuti indifferenziati urbani in Toscana viene ancora smaltito in #discarica! La regione #Toscana, se… - virginiaraggi : Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre mili… - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre milioni d… - brichiel : RT @virginiaraggi: Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre milioni d… - FrancescPapaleo : RT @virginiaraggi: Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre milioni d… -