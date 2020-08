Horizon Zero Dawn: Complete Edition (PC) - recensione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scrivervi di Horizon Zero Dawn, dopo averlo avviato e provato su PC, è un tantino strano. Nel farlo ci accompagna la constatazione di un cambiamento non indifferente nei dettami dell'industria del videogioco. Pensare ad una IP Sony che sbarca su Steam, nelle passate generazioni tanto quanto in questa, era quasi utopico. Il mercato e lo sviluppo tecnologico ci dicono che i tempi sono cambiati, e che il concetto di esclusività si è reso più malleabile di quanto non lo si sia sempre percepito.Il kolossal di Guerrilla Games è di fatto la prima vera produzione first party che Sony decide di pubblicare su un'altra piattaforma (Death Stranding, come marchio, appartiene a Kojima Productions). Si tratta di un evento a suo modo rivoluzionario, specialmente in casa di chi ha sempre fatto dell'esclusività ... Leggi su eurogamer

Horizon Zero Dawn – Complete Edition inaugura con ogni probabilità una nuova era che, senza grosse fanfare e con il procedere di chi vuole sperimentare, crea un ponte tra il mondo PlayStation e quello ...

In concomitanza con l'uscita della recensione, vi mostreremo a partire dalle 15 la prima ora di gioco della versione PC di Horizon Zero Dawn, con un Simone Rampazzi in versione Aloy.

