Grazie Sergio Zavoli, maestro di televisione, stile e linguaggio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paradossi: l’avevo cercato durante il lockdown semplicemente per ringraziarlo, dopo aver visto tutte le dieci ore del grande documentario di Ken Burns (due nomination agli Oscar e due Emmy) “The Vietnam War”. Sì, ringraziare Sergio Zavoli perché solo lui in Italia e in Rai aveva fatto qualcosa di simile e definitivo, vent’anni prima, con “Nascita di una dittatura”.È un sentimento strano per noi giornalisti che, si parva licet, proviamo a fare una televisione di cui non vergognarci troppo. Di fronte ai lavori importanti, approfonditi, ambiziosi di grandi maestri come Zavoli e Burns, vien voglia semplicemente di...far bene, di far meglio, coi pochi o tanti talenti ricevuti.E oggi sono abbastanza orgoglioso di essere stato invitato, qualche anno fa, a un convegno ... Leggi su huffingtonpost

