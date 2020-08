Google Stadia lancia il primo weekend Free Play Days con Borderlands 3 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo weekend gli utenti abbonati a Google Stadia Pro potranno giocare gratuitamente a Borderlands 3. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ItaSmartReview : Possessori di Chromebook? Avete diritto a 3 mesi di Stadia Pro - - ScreenplayersIT : @berkley1_ @XboxItalia @XboxGamePass Dipende da Apple, notoriamente non sono proprio “friendly” riguardo al third… - SpaceCowboy21 : @davidallegranti @eugenio_cau Ah esiste ancora google stadia..penso che la vera notizia sia questa :D - eugenio_cau : RT @davidallegranti: Oggi sul Foglio innovazione curato da Eugenio Cau c’è una mia prova su strada di Google Stadia, per noialtri amanti de… - davidallegranti : Oggi sul Foglio innovazione curato da Eugenio Cau c’è una mia prova su strada di Google Stadia, per noialtri amanti… -

Grandi novità per Project xCloud, la piattaforma di cloud gaming che Microsoft ha voluto realizzare per competere al meglio con Google Stadia. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il ...

Marvel’s Avengers, il nuovo gioco sulle tracce dei Vendicatori: la prova su PlayStation 4

Anche se occorrerà aspettare ancora un mese per il suo lancio (previsto il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia), i giocatori hanno la possibilità di fare un giro nel mondo di ...

