Frosinone in semifinale, da 0-2 a 3-2! Sfiderà il Pordenone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gara dal sapore di spettacolo al Tombolato tra Cittadella e Frosinone, con i ciociari che rimontano e staccano il pass per la semifinale dei palyoff di Serie B dove sfiderà il Pordenone. I padroni di casa sono passati sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Diaw prima del gol di Salvi che accorcia le distanze. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari al 51′ con Dionisi che manda la gara ai tempi supplementari. Nel finale del secondo tempo dei supplementari, Ciano manda in visibilio i gialloblu che completano la rimonta. IL PROGRAMMA Chievo Verona-Empoli 1-1 (97′ Garritano; 110° Tutino) Cittadella-Frosinone 2-3 (6° rig., 45° Diaw; 45° Salvi, 52° Dionisi, 120° Ciano) Semifinali:Frosinone-Pordenone – (andata 9 agosto, ... Leggi su alfredopedulla

