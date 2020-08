Ex Milan - Futuro Balotelli: un club in Romania lo vuole (Di mercoledì 5 agosto 2020) Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il Cluj è fortemente interessato ad ingaggiarlo. Il club ha da poco vinto il sesto titolo in Romania e vuole regalarsi un grande colpo per la ... Leggi su milanlive

AntoVitiello : Incontro a Casa #Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo #Rodriguez (rientrato dal prestito al Psv).… - news24_napoli : Ex Milan – Futuro Balotelli: un club in Romania lo vuole - manuel44725775 : @Marco77018284 @ilrossoeilnero2 @carlopaolofesta @xyz21271663 futuro e avere una storia è in parte utile perchè par… - Dejan109 : @xyz21271663 @carlopaolofesta Daniele, questo paese ha un problema culturale di difficilissima soluzione. Da Milani… - MilanLiveIT : Colpo di scena nella carriera di Balotelli? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Futuro Milan nel futuro: aspettando Ibra, tutti con Gigio. Sono loro i simboli del Milan La Gazzetta dello Sport Inter, scambio e cash per il gioiello di Raiola | Juve e Milan spiazzate

Il Sassuolo sulle tracce del baby Pirola, che l’Inter potrebbe utilizzare per arrivare ad un altro talento italiano come Scamacca C’è un patto verbale tra Inter e Sassuolo per il riscatto di Stefano S ...

Ex Milan – Futuro Balotelli: un club in Romania lo vuole

Sicuramente sorprenderebbe vedere l’ex calciatore di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool giocare in Transilvania. Vedremo cosa succederà, Balotelli sta riflettendo sul proprio futuro e nelle ...

Il Sassuolo sulle tracce del baby Pirola, che l’Inter potrebbe utilizzare per arrivare ad un altro talento italiano come Scamacca C’è un patto verbale tra Inter e Sassuolo per il riscatto di Stefano S ...Sicuramente sorprenderebbe vedere l’ex calciatore di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool giocare in Transilvania. Vedremo cosa succederà, Balotelli sta riflettendo sul proprio futuro e nelle ...