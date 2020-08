Durazzano, attacco completato con un bomber di categoria superiore: arriva Mazza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Volevate l’attaccante? Eccolo. 128 gol negli ultimi quattro anni, tra Promozione e Prima categoria, la classica ciliegina sulla torta che il presidente Buffolino ha voluto regalare per chiudere il cerchio delle operazioni. Domenico Mazza è ufficialmente un calciatore del club durazzanese, un attaccante che ha fatto la storia del calcio dilettantistico campano segnando caterve di reti, una persona dai grandi valori umani che porterà in quel di Durazzano esperienza e grande fiuto del gol, un colpo che dunque fa sognare la piazza durazzanese. CARRIERA – Ci sarebbe da scrivere un libro sulla carriera calcistica di Domenico Mazza. Un attaccante totale, classe 1987, un giocatore dall’estro smisurato, che per la Seconda ... Leggi su anteprima24

