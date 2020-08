Dl agosto, Landini: “Blocco dei licenziamenti prosegua fino a fine anno. Serve rifinanziamento e riforma degli ammortizzatori sociali” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il blocco dei licenziamenti? L’abbiamo chiesto e ne abbiamo discusso col Ministro del lavoro. Il blocco deve proseguire fino a fine dell’anno. Altre soluzioni non sono accettabili”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cigl, a margine di una manifestazione dei sindacati sotto Montecitorio. “Credo che sia utile che il Governo si renda conto che questo è il momento della coesione sociale. Non può stare assieme il fatto di dare sgravi contributivi, non pagare le tasse e libertà di licenziare. La maggioranza degli imprenditori sa che oggi è il momento di investire sul lavoro e sulle persone. Mi auguro che oggi il Governo confermi ciò che ha confermato a noi: blocco licenziamenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dl Agosto al rush finale. Il nuovo decreto che il Governo Conte ... del rischio di uno scontro sociale” scrivono i segretari di Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Pierpaolo ...

"Se il governo non prorogasse il blocco dei licenziamenti sino alla fine del 2020, si assumerebbe tutta la responsabilità del rischio di uno scontro sociale". Lo scrivono i segretari di Cgil Cisl e Ui ...

