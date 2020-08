Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM dicono a tutti che si amano! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarà ora di “rivelarsi” per Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno. I due decideranno infatti di uscire allo scoperto di fronte a tutti i loro conoscenti, creando diverse svolte nella telenovela turca…Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: AYLIN ricatta EMRE, che lascia LEYLA ma…Daydreamer – Le Ali Del Sogno, trame: Can e SANEM sui giornali scandalistici In primis, le anticipazioni fanno sapere che Aylin (Sevcan Yasar), grazie alle sue solite mosse, farà si che Can e SANEM vengano sbattuti in prima pagina sui giornali in atteggiamenti piuttosto intimi. Tuttavia, i due piccioncini negheranno la loro relazione ai ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Non avranno più segreti ma... - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 4 agosto 2020: Sanem ottiene uno stage e Aylin cospira contro di lei - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 4 agosto 2020: quarantesima puntata - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata mercoledì 5 agosto 2020 - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 5 agosto 2020: Sanem contro tre Sexy 'stangone' Russe! -