Covid | ancora focolai | 97 positivi in un’azienda agricola nel Mantovano

Sono 97 le persone risultate positive al coronavirus in un'azienda agricola nel Mantovano. A comunicarlo è l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. "Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall'ATS della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere il focolaio", ha spiegato Gallera.

L’epidemia in atto rimane avvolta nel mistero. Ancora oggi non si riesce a capire come ha potuto attaccarci. Si sono fatte tante ipotesi, di diversa natura, scientifica e non, ma cosa sia successo e p ...

Covid, Sileri: "Pronti a chiudere le frontiere"

La sfida ora è controllare tutti coloro che vengono dall'estero". L'app Immuni l'hanno scaricata in pochi. E ancora uno strumento su cui puntate? "Certo che lo è, Immuni è arrivata in un momento in ...

