Corona virus: Italia, 12646 positivi a test (+164 in un giorno) con 35181 decessi (10) e 200976 guariti (210). Totale di 248803 casi (384) Dati della protezione civile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12646 positivi a test (+164 in un giorno) con 35181 decessi (10) e 200976 guariti (210). Totale di 248803 casi (384) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

