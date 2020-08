Beirut: oltre 100 morti nell'esplosione. Allarme tossine nell'aria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un centinaio anche i dispersi, migliaiai feriti, fra questi anche un militare italiano. Confermata la presenza di 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio, sequestrate e stoccate al porto dal 2013 Leggi su tg.la7

Secondo il governatore di Beirut, Marwan Abboud, scoppiato in lacrime in diretta ... Il nitrato di ammonio A provocare le esplosioni sarebbe stato u n carico di nitrato di ammonio di oltre 2.700 ...Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via da Beirut, devastata ieri da due potenti esplosioni che hanno causato oltre 100 morti e 4.000 feriti. Hasan – ...