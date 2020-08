Beirut: esplosioni nella zona del porto, 100 morti e 4 mila feriti, ipotesi attacco terroristico? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il bilancio sale di ora in ora, 100 morti e 4 mila feriti per le due esplosioni violente avvenute a Beirut nel pomeriggio di ieri. Questo è quanto riferiscono i media locali della croce rossa Libanese che tutt’ora stanno continuando a lavorare senza sosta. Le due esplosioni A provocare le esplosioni è stato un carico di nitrato di ammonio del peso di 2700 tonnellate che era conservato all’interno di un magazzino vicino al porto e che era stato sequestrato da una nave mercantile diversi anni fa nel 2014. L’esplosione ha provocato un grandissimo boato espandendosi come un fungo atomico. Un boato che si è sentito fino all’isola di Cipro a circa 200 chilometri di distanza. Tra i tanti ... Leggi su quotidianpost

