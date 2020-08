Ardea, alla fine è successo: semaforo spento da mesi, violento scontro tra due auto (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) alla fine è successo. Nonostante le segnalazioni dei cittadini – che vi avevamo documentato qui – il semaforo che regola il traffico tra Largo Genova, Via Pratica di Mare e Viale Forlì non è ancora stato ripristinato e oggi si è verificato un grave incidente. Il sinistro, accaduto poco fa, ha coinvolto due auto, una Smart e una Fiat Punto. Due persone, stando alle prime informazioni raccolte, sono state portate in ospedale. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Ardea, alla fine è successo: semaforo spento da mesi, violento scontro tra due auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, alla fine è successo: semaforo spento da mesi, violento scontro tra due auto (FOTO) - ilfaroonline : Ardea, Neocliti aggredita in aula, Cambiamo: “Solidarietà alla Consigliera” - AFAntoAnt : RT @canaledieci: L’uomo era uscito in mare con la sua barca, insieme ai nipotini. Colpito alla testa mentre faceva il bagno da un gommone c… - canaledieci : L’uomo era uscito in mare con la sua barca, insieme ai nipotini. Colpito alla testa mentre faceva il bagno da un go… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea alla Ardea, alla fine è successo: semaforo spento da mesi, violento scontro tra due auto (FOTO) Il Corriere della Città Ardea, volano offese pesanti: Raffaela Neocliti (FDI) attaccata da un consigliere di maggioranza, sporta querela

Parole oltraggiose all’indirizzo della consigliera Raffaelle Neocliti di Fratelli d’Italia dopo la chiusura della commissione trasparenza, conclusasi con un nulla di fatto, svoltasi ieri ad Ardea. Le ...

Una mamma di Ardea: “Il Sindaco Savarese ignora la fatica di vivere qui e la realtà della disabilità”

(Meridiananotizie) Ardea, 4 agosto 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di scuse, rivolta al Sindaco di Ardea da parte di una mamma costretta a vivere, quotidianamente, con le problematiche le ...

Parole oltraggiose all’indirizzo della consigliera Raffaelle Neocliti di Fratelli d’Italia dopo la chiusura della commissione trasparenza, conclusasi con un nulla di fatto, svoltasi ieri ad Ardea. Le ...(Meridiananotizie) Ardea, 4 agosto 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di scuse, rivolta al Sindaco di Ardea da parte di una mamma costretta a vivere, quotidianamente, con le problematiche le ...