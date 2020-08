Anticipazioni spagnole Una Vita: la morte di Ursula (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: il video postato alla fine di questo articolo, racconta della morte della celeberrima dark lady di Acacias 38 Ursula Dicenta (Monserrat Alcoverro). Come avverrà? Scopriamolo insieme! Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula vittima di un agguato ordito da Genoveva Il video si apre con Ursula che cammina circospetta in un paesaggio innevato ed isolato di alta montagna. Poco dopo compare da dietro un masso un’altra dark lady dell’amatissima telenovela spagnola: Genoveva Salmeròn. Le due, ex complici di numerose malefatte, hanno uno scambio di battute taglienti: fanno riferimento e a Felipe, a cui la governante ha raccontato che non è vero che Genoveva ... Leggi su pianetadonne.blog

