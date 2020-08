A danneggiare la statua di Canova è stato un turista austriaco: “Pagherò i danni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Identificato il responsabile che ha danneggiato la statua di Canova: è un turista austriaco Aveva danneggiato la statua di Antonio Canova qualche giorno fa soltanto per poter fare un selfie. Dalle immagini della videosorveglianza, è stato possibile individuare il responsabile del danno: si tratta di un turista austriaco, sui 50 anni, che lo scorso sabato ha rovinato la statua di Paolina Borghese nella Gypsotheca di Possagno, in provincia di Treviso. Risalendo al registro delle visite – obbligatorio per le norme anti Covid – i carabinieri hanno individuato la donna che aveva effettuato la prenotazione di gruppo, che è risultata poi essere la moglie del responsabile del danno. La ... Leggi su tpi

exitpollo : +++ Onore e gloria all'intellettuale austriaco che ha voluto danneggiare la statua della sfruttatrice di schiavi di… - AnnaStramigioli : @tomasomontanari @repubblica Fare un selfie e danneggiare una statua sono due cose diverse. Cosa c'entrano le spiegazioni. Illogico - CuoreDiPanda : Ma come si fa a danneggiare una statua per un selfie, che dio li fulmini tutti sti disgraziati. - amara_thine : @Io_Basita_ Ma poi sedendocisi sopra ???? ma come si fa a danneggiare una statua così io boh - orsoorsi : @jacopogiliberto @tribuna_treviso Ma com'è possibile!!!!!!!!!!!! Danneggiare una statua!!!! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : danneggiare statua Cirò: Vandali nella notte danneggiano statua dedicata al generale Domenico Siciliani | Il Cirotano