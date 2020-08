Vittorio Sgarbi fuori di sé davanti ad Adriana Volpe: “Ma tu chi ca**o sei?” (Di martedì 4 agosto 2020) Clima infuocato all’interno dello studio di Ogni Mattina, il morning show proposto da Tv8 al cui timone si trovano Adriana Volpe e Alessio Viola. A seminare il panico in studio ci ha pensato un ospite di quelli “difficili” come Vittorio Sgarbi che proprio nel corso della sua ospitata ha perso la pazienza con il giornalista Alessio Poeta. Vittorio Sgarbi contro Alessio Poeta: “Ma tu chi ca**o sei?” Volano stracci davanti agli occhi attoniti di Adriana Volpe che non è proprio solita a gestire situazioni così roventi. È accaduto nello studio di Ogni Mattina ma la storia si può dire sia sempre la stessa: Vittorio Sgarbi, ad ... Leggi su thesocialpost

