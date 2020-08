Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 20:30 (Di martedì 4 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 20.15 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA AD ALBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ALTA VELOCITA Roma FIRENZE RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE PER GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI ... Leggi su romadailynews

