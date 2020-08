Uomini e Donne, dama del trono over vittima di truffa amorosa: “Delinquente, mi sta minacciando!” (Di martedì 4 agosto 2020) Aurora Tropea, dama del trono over di Uomini e Donne, è stata truffata dal cavaliere che stava frequentando. L’amica di Veronica Ursida, si è confidata sul suo account di Instagram, svelando cosa le è accaduto nel corso della frequentazione con un uomo di cui non ha voluto rivelare l’identità (anche se è abbastanza chiaro di... L'articolo Uomini e Donne, dama del trono over vittima di truffa amorosa: “Delinquente, mi sta minacciando!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - lauraboldrini : Bene il decreto del governo sulla #DoppiaPreferenzaDiGenere in #Puglia. Ora si faccia finalmente un salto verso l… - Alessandra2784 : Mi manca uomini & donne. Non smette di seguirmi vi prego?? anzi ditemi la vostra se non vi piace. - AlbertoBusacca : RT @Cambiacasacca: Io siccome ho visto che in Italia le donne sono pagate il 25% in meno degli uomini, ho deciso di assumere solo donne, co… -