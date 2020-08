Umbria, cuore verde e turismo in rosso (Di martedì 4 agosto 2020) Mancano all’appello pellegrini e villeggianti, prenotazioni a -70%. Il “ mordi e fuggi” avvilisce anche le code alla Basilica Inferiore di Assisi. Aeroporto San Francesco, viaggio nel deserto. Il risultato del primo week end d’agosto in Umbria? “Il piatto piange… e con queste premesse non si può sperare nulla di buono” mi risponde pronto Giulio, perugino doc, vecchia conoscenza fin dai tempi lontani dell’Università. Don Pietro, sacerdote di Treviso, professore di lettere in pensione che vive ad Assisi ospite di un istituto diocesano aggiunge “…ma avete assistito domenica 2 agosto alle celebrazioni solenni del “Perdono” alla Porziuncola?Sul piazzale antistante spazi vuoti si poteva accedere e parcheggiare senza problemi, di pullman Gran turismo e camper e ... Leggi su romadailynews

PERUGIA Sta frenando l’onda dei contagi che negli ultimi giorni hanno interessato tre cluster tra Spoleto, Terni e Passignano. Il nuovo positivo di ieri, infatti, riguarda il padre del neonato ricover ...

studioso e Maestro di Scienze Interiori – La zona di Assisi nel cuore verde dell’Umbria ospita una ricca offerta di strutture e centri dove si può praticare meditazione e discipline similari. Fra i ...

