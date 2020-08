Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 12:10 (Di martedì 4 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Aluigi studio l’Italia divisa in due dal maltempo al nord temporali al centro-sud afa incendi inizio d’agosto con ingenti danni e disagi diffusi instabilità prevista anche per oggi allerta arancione per Lombardia Emilia Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia allerta Gialla in altre undici regioni roghi verso il centro abitato dell’Aquila con persone in strada la procura di New York Sta indagando Donald Trump per una possibile frode bancaria e assicurativa per aver gonfiato il valore della sua ricchezza e dei suoi immobili una prosecuzione della caccia alle streghe commenta il presidente Trump che torna intanto a scagliarsi contro il voto per posta rivendicando il diritto di firmare un ordine esecutivo per vietarlo Trump ha ... Leggi su romadailynews

