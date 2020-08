Ufficiale: il 19 riparte la Serie A, il 26 la Serie B e la C il 27 (Di martedì 4 agosto 2020) La FIGC ha ufficializzato le date per la ripartenza dei campionati 2020/2021. La Serie A riprenderà il 19 settembre, la Serie B il 26 e il 27 settembre, sarà il turno della Serie C. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

emamarro : RT @JuveVinciPerMe: Ufficiale, Serie A... - Si riparte il 19 settembre. - Ultima giornata il 23 maggio. - Si giocherà anche il 3 gennaio.… - JuveVinciPerMe : Ufficiale, Serie A... - Si riparte il 19 settembre. - Ultima giornata il 23 maggio. - Si giocherà anche il 3 genn… - basketinside360 : UFFICIALE - Fabio Mian riparte dalla Vanoli Cremona - - passione_inter : VIDEO - Serie A, UFFICIALE: si riparte il 19 settembre. Ecco il programma - - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? UFFICIALE - La #SerieA riparte il 19 settembre ?? Ecco tutte le date ????? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale riparte Ufficiale: il 19 riparte la Serie A, il 26 la Serie B e la C il 27 alfredopedulla.com Il raddoppio dei binari con questa andatura sarà finito tra due secoli

Così il primo dicembre del 2014 i lavori poterono ripartire, con un rush finale in cui nel cantiere ... il 10 giugno del 2018 con l'attivazione del secondo binario e l'apertura ufficiale del raddoppio ...

Spal, Murgia e Dabo per rimettersi in piedi

Ora, il club riparte. Lo farà ufficialmente la prossima settimana quando lo stato maggiore spallino indirà una conferenza stampa. Più che una riflessione sul passato, sarà uno sguardo al futuro.

Così il primo dicembre del 2014 i lavori poterono ripartire, con un rush finale in cui nel cantiere ... il 10 giugno del 2018 con l'attivazione del secondo binario e l'apertura ufficiale del raddoppio ...Ora, il club riparte. Lo farà ufficialmente la prossima settimana quando lo stato maggiore spallino indirà una conferenza stampa. Più che una riflessione sul passato, sarà uno sguardo al futuro.