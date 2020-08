Torino, con la scusa di ordinare la pizza fa arrestare il compagno: la picchiava per la tv rotta (Di martedì 4 agosto 2020) Torino, con la scusa di ordinare la pizza fa arrestare il compagno. Lo stratagemma che ha salvato una donna presa a botte insieme al figlio di 10 anni per il televisore rotto. L’episodio è accaduto a Torino: dopo le botte del compagno violento lei ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza e l’operatore, che ha capito subito che si trattava di una emergenza, ha mandato una pattuglia a casa. “Una pizza in via XXXX per favore”: questa frase, pronunciata con tono concitato ieri sera durante una chiamata alla polizia, è stato lo stratagemma utilizzato da una donna per far capire all’interlocutore che aveva bisogno di aiuto. Aveva bisogno di ... Leggi su limemagazine.eu

