The last Days: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 4 agosto 2020) Nel 2013 è uscito il film di fantascienza The last Days, diretto dai Registi e fratelli David Pastor e Àlex Pastor. Una misteriosa epidemia colpisce l’intera popolazione mondiale portando morte e distruzione. In Italia The last Days ha incassato 76,7 mila euro nel primo weekend. Leggi anche: Doomsday: Recensione, Trama, Cast The last Days: Film David Pastor e Alex Pastor (Carriers) sono i registi di un insolito thriller. Questo genere di film dopo il covid, la pandemia e la quarantena trascorsa solo 4 mesi fa ci sembra uno scherzo macabro. Qualcuno che si è divertito a immaginare una storia che poi si è ripetuta nella realtà, o è stato solo un visionario ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

acmilan : Suma ?? Ballo ?? Grandissimo equilibrio, decisiva la domanda finale... ?? Scopri l'esito del nuovo episodio di The… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - EhhPipot : The last one hshshshshs - FBusbani : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in aumento il numero di nuovi casi in #Italia: +190 nelle ultime 24 ore (ieri +159). Le vittime 5 (ieri 1… - giuliog : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in aumento il numero di nuovi casi in #Italia: +190 nelle ultime 24 ore (ieri +159). Le vittime 5 (ieri 1… -