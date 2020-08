“Te lo meriti!”. Manila Nazzaro, dopo Temptation Island arriva la proposta delle proposte. E a lei piace molto! (Di martedì 4 agosto 2020) Inutile dirvi che tra le rivelazioni del Gf Vip spicca Manila Nazzaro che ha dimostrato di saper amare senza riserve dopo tanta sofferenza ma anche di essere libera e indipendente. Il suo è stato un messaggio che, lanciato davanti a milioni di persone, ha senza dubbio rappresentato una guida per le donne che hanno seguito Temptation Island quest’anno e per coloro che l’hanno conosciuta ascoltandone le parole tramite i social network. Ecco perché siamo convinti che nella prossima stagione televisiva in qualche modo se ne sentirà parlare (a parte il fatto che ha una bellissima presenza e merita senz’altro di far parte del cast di programmi di un certo rilievo); a farcelo capire tra l’altro è stata proprio lei confessandosi a Vanity Fair durante ... Leggi su caffeinamagazine

sunflower_marti : @aalwayssyoou non ho mai conosciuto una persona migliore di te, meriti tutto. ti amo tantissimo e ci sarò sempre per te - stop_thepigeon : @La_vongoloide Ma mica lo so se te meriti sta cieca fiducia, sa? - beckysfearless : @louisscuddle quello che hai scritto è una cosa così pura e vera che sono scoppiata a piangere, mi trovi completame… - Maria02981973 : @Crock01392983 È un piccolo pensiero ma ci sarò per te .. MERITI ???? - lelemendexs : @annareaaaa ??, è un peccato che esistano pochissime persone come te,meriti davvero tanto???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Te meriti” Corpi ribelli: «Grassa è bello. Non discriminateci, siamo pronte a reagire» Corriere della Sera