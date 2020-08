Spezia, Di Gaudio: “Questo è un momento decisivo, vogliamo realizzare un sogno” (Di martedì 4 agosto 2020) Lo Spezia sogna la promozione in Serie A, un traguardo possibile dopo la stagione disputata.La compagine ligure ha chiuso la stagione da terza in classifica e adesso attende la vincente di Chievo-Empoli per capire contro chi dovrà disputare le semifinali. Sull'annata vissuta dai bianconeri si è espresso così l'esterno offensivo Antonio Di Gaudio nel corso dell'odierna conferenza stampa."A Salerno volevamo blindare il terzo posto e ci siamo riusciti dimostrando che a prescindere da chi scende in cmapo questa squadra riesce sempre a fare la prestazione. Questo è un momento decisivo, nel quale c'è bisogno di tutti per realizzare il sogno che tutti noi abbiamo. Giocare in casa con il pubblico, il dodicesimo uomo in campo, sarebbe stato un vantaggio. Nella passata stagione ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Spezia, Di Gaudio: “Questo è un momento decisivo, vogliamo realizzare un sogno” - Mediagol : #Spezia, Di Gaudio: 'Questo è un momento decisivo, vogliamo realizzare un sogno' - OfficialUSS1919 : 64' Doppio cambio per lo #Spezia: dentro Federico Ricci e Nzola per Di Gaudio e Matteo Ricci. #SALSPE 1-1 - SSportNetwork : Salernitana: Vannucchi; Cicerelli, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio; Gondo, Maistro, Kiyine;… -