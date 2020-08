Spadafora-M5s, dietro lo scontro la figura di Malagò (Di martedì 4 agosto 2020) Bisogna riavvolgere il nastro di un paio di anni per capire cosa ci sia dietro l’ultimo scontro, anzi l’ennesimo film già visto che ha per protagonisti i 5Stelle. Questa volta al centro della questione c’è una lettera scritta dal direttivo dei deputati della Camera contro il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Una lettera molto dura che si presta a tante interpretazioni, compresa quella che accrediterebbe una fronda anti-Spadafora che ne vorrebbe le dimissioni. Al netto della solita storia che recita così “Qualcuno dentro il Movimento vuole le dimissioni del ministro per prendere il suo posto”, c’è dell’altro. Il pretesto viene fornito da Giovanni Malagò, presidente del Coni, a cui Spadafora vuole restituire quella i ... Leggi su huffingtonpost

Adnkronos : #M5S, tensioni dopo lettera a #Spadafora: 'Così rischiamo crisi governo' - libellula58 : RT @RisatoNicola: Il #M5S boccia la riforma “pro #Malagò”. Adesso #Spadafora minaccia le dimissioni. Nel caso nessuno si straccerebbe le v… - HuffPostItalia : Spadafora-M5s, dietro lo scontro la figura di Malagò - micheladania : RT @RisatoNicola: Il #M5S boccia la riforma “pro #Malagò”. Adesso #Spadafora minaccia le dimissioni. Nel caso nessuno si straccerebbe le v… - igorbrickil5S : RT @RisatoNicola: Il #M5S boccia la riforma “pro #Malagò”. Adesso #Spadafora minaccia le dimissioni. Nel caso nessuno si straccerebbe le v… -