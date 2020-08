‘Siamo dell’Asl, chiediamo donazioni per i malati’: ma è una truffa, la Asl Roma 1 mette in guardia i cittadini (Di martedì 4 agosto 2020) La Asl Roma 1 mette in guardia dai falsi operatori e dalle truffe. Questo perché, come si legge in una nota dell’Asl, alcuni cittadini – sopratutto residenti nel Municipio II – hanno raccontato di essere stati contattati da persone che si sono spacciate per operatori dell’Asl. Questi truffatori hanno chiesto donazioni in favore dei malati. Ma l’Azienda non ha autorizzato alcuna raccolta fondi. ‘L’Azienda precisa che non sono state autorizzate raccolte fondi, pertanto invitiamo tutti a non dare alcun credito a queste richieste ed eventualmente contattare le Forze dell’Ordine’. ‘Siamo dell’Asl, chiediamo donazioni per i malati’: ma è una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

