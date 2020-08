Sara Simeoni: quel 4 agosto 1978 da record (Di martedì 4 agosto 2020) Sara Simeoni è stata una delle atlete italiane più amate dal pubblico sportivo. L’ex saltatrice ha collezionato innumerevoli riconoscimenti fra cui diverse medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Una delle date più importanti della sua carriera fu sicuramente il 4 agosto 1978 quando a Brescia saltò 2,01 metri detenendo così il record mondiale di salto in alto. Sara Simeoni, ex saltatrice italiana Sara Simeoni, la campionessa olimpica Nasce il 19 aprile 1953 a Rivoli Veronese un paesino in provincia di Verona. Fin da piccola dimostra di avere molta passione per lo sport soprattutto per l’atletica e per la specialità del salto in alto. Prestante fisicamente, ... Leggi su sport.periodicodaily

