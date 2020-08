Pedro sui social: ” Grazie a tutti per il supporto” (Di martedì 4 agosto 2020) L’attaccante del Chelsea e della nazionale Spagnola, Pedro Rodriguez, posta una foto sul suo canale instagram dopo l’operazione alla spalla ringraziando tutti i suoi fans: ” Grazie per il supporto”. Foto: Instagram personale Pedro L'articolo Pedro sui social: ” Grazie a tutti per il supporto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ma si gioca sempre gli stessi però. Comunque Pedro io lo vedo bene come futuro sindaco.

ROMA - Intervento perfettamente riuscito, Pedro è pronto a lavorare per farsi trovare pronto agli inizi di settembre. Il futuro attaccante della Roma è stato sottoposto a intervento chirurgico a Londr ...

Sono giornate difficili per Pedro: l’imminente nuovo acquisto della Roma, che arriverà a parametro zero, ha subito una sub-lussazione alla spalla destra nella sua ultima gara con il Chelsea, nella fin ...

