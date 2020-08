Paura Covid, Nadal salta gli Us Open (Di martedì 4 agosto 2020) Rafa Nadal non parteciperà agli Us Open di tennis, torneo del Grande Slam in programma a New York dal 31 agosto. Il campione spagnolo ha annunciato sul proprio account Twitter che quest'anno non sarà ... Leggi su leggo

mante : La homepage de Il Giornale ora. ONG non fermano stragi Salvini- Migranti Pensiero unico Omosex Migranti ladri aut… - NicolaPorro : In Italia, l’emergenza da Covid-19 è finita da un pezzo, eppure (unico caso in Europa) il governo tiene artificialm… - _LinGualoca : @Sarafuforever46 Mia madre, in clinica privata, doveva cominciare la riabilitazione ed il 10 marzo l'hanno dimessa… - 19561224 : Covid-19 il Virus della paura: è l'ultimo libro scritto dal Prof Tarro - Raffael89166663 : Godo a vedere Salvini farsi i selfie senza mascherina per dimostrare quello che sappiamo tutti cioè che il covid no… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Covid Paura Covid, Nadal salta gli Us Open Il Messaggero PAGELLONE FI.IT – Il centrocampo: flop Badelj, Pulgar ok ma solo dal dischetto

Le pagelle dei calciatori viola al termine della stagione che è appena andata in archivio. Si continua con la mediana, reparto in cui brilla il solo Castrovilli Fine stagione, al termine di un’annata ...

Magna Grecia Awards & Fest: “L’amore è un cerchio più forte della paura”

Ripartenza testimoniata anche dal pubblico degli eventi che, seppure contingentato per le precauzioni legate al Covid-19, ha partecipato con entusiasmo ... “L’amore è un cerchio più forte della paura” ...

