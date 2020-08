Ospedale di Piedimonte Matese, è polemica tra Graziano (Pd) e Zinzi (Lega) (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Polemico botta e risposta sull’Ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) tra i consiglieri regionali casertani Stefano Graziano, in maggioranza con il Pd, e Gianpiero Zinzi, all’opposizione con la Lega. All’annuncio di Graziano che “l’Asl di Caserta ha trasmesso la delibera per la presa d’atto del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale, in cui l’Ospedale di Piedimonte Matese verrà classificato come Dea di I livello”, risponde a stretto giro Zinzi, che parla di “ennesima presa in giro ai danni della comunità matesina. La ... Leggi su anteprima24

larampait : #Ospedale #PiedimonteMatese, #Zinzi: 'Annuncio Dea I livello, ennesima presa in giro' - larampait : Ospedale Piedimonte Matese, Zinzi: 'Annuncio Dea I livello, ennesima presa in giro' - #Ospedale #PiedimonteMatese,… - AppiaPolis : New post (GRAZIANO (PD): OSPEDALE DI PIEDIMONTE MATESE SARÀ DEA DI I° LIVELLO) has been published on AppiaPolis - N… - vnewsita : Piedimonte Matese. L’ospedale verrà classificato come Dea di I livello - casertafocus : SANITA’ - Tac guasta all’Ospedale di Piedimonte Matese, Gianpiero Zinzi: presidio sempre più penalizzato -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Piedimonte Piedimonte Matese – Ospedale, Palmeri mantiene l'impegno: sarà DEA Primo livello Paesenews Coronavirus, nel Casertano anziana contagiata dalla badante muore

Altro decesso in territorio casertano legato al Coronavirus. Una donna di 73 anni di Conca della Campania, ricoverata da una settimana al reparto di Rianimazione dell'ospedale Covid di Maddaloni, è mo ...

Coronavirus, 73enne muore nel Casertano. A Villa Literno 10 contagi in centro migranti

E’ deceduta la donna di 73 anni di Conca della Campania, nell’Alto Casertano, che era ricoverata da circa una settimana all’ospedale di Maddaloni ... uno a testa fra Capua, Lusciano, Piedimonte Matese ...

Altro decesso in territorio casertano legato al Coronavirus. Una donna di 73 anni di Conca della Campania, ricoverata da una settimana al reparto di Rianimazione dell'ospedale Covid di Maddaloni, è mo ...E’ deceduta la donna di 73 anni di Conca della Campania, nell’Alto Casertano, che era ricoverata da circa una settimana all’ospedale di Maddaloni ... uno a testa fra Capua, Lusciano, Piedimonte Matese ...