Nonno Whirpool compie 86 anni: “Continuate a lottare, noi abbiamo vinto” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Spegne oggi 86 candeline Giuseppe Borrelli meglio conosciuto come “Nonno Whirlpool”. Ex operaio dello stabilimento di via Argine dove ha lavorato per ben 35 anni. Nonostante l’età anche lui si unisce alla lotta dei lavoratori di oggi, spegnendo le candeline al grido di “Napoli non molla!”. Nonno Giuseppe è sicuramente la miglior testimonianza che la lotta paga e che le battaglie, anche se complicate, si possono vincere. Il neo 86enne è stato infatti uno dei protagonisti della lotta operaia contro la chiusura della fabbrica già negli anni ’70. “Dopo tre mesi di lunga lotta vennero in fabbrica Berlinguer, Marino e Napolitano e ci dissero: ragazzi abbiamo vinto”. La sua storia e quella ... Leggi su anteprima24

