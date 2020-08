Monza, girava con una patente falsa (Di martedì 4 agosto 2020) Monza, 4 agosto 2020 - girava senza patente, perché non l'aveva mai conseguita. Anzi, una patente ce l'aveva con sé per ogni evenienza, peccato però che fosse falsa. Scoperto dagli agenti della ... Leggi su ilgiorno

MONZA, 4 agosto 2020 - Girava senza patente, perché non l'aveva mai conseguita. Anzi, una patente ce l'aveva con sé per ogni evenienza, peccato però che fosse falsa. Scoperto dagli agenti della ...