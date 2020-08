Milan, Aurier ha detto sì: manca l’accordo con il Tottenham. Le cifre (Di martedì 4 agosto 2020) Il Milan ha il sì di Serge Aurier: manca l’accordo con il Tottenham, che chiede 20 milioni di euro per il classe ’92 Il Milan ha incassato la piena disponibilità di Serge Aurier al trasferimento in rossonero. Ora il club dovrà raggiungere un accordo con il Tottenham, che chiede 20 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, il Milan dovrà cedere uno tra Davide Calabria e Andrea Conti per fare spazio all’ivoriano classe ’92, che potrebbe così interrompere la sua avventura con gli Spurs dopo due stagioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

