Messina, Scomparsi Mamma e Figlio di 4 Anni: Via Alle Ricerche (Di martedì 4 agosto 2020) Erano rimasti coinvolti in un incidente sulla A20 Viviana Parisi, 43 Anni, e il Figlioletto Joele Mondello, 4 Anni. Da oltre 24 ore non si hanno loro notizie, il marito ha dato l’allarme. Un giallo è nato nelle ultime ore a Messina, Viviana Parisi, 43 Anni, e Joele Mondello di 4 Anni non hanno dato alcuna traccia nelle ultime 24 ore dopo che erano rimasti coinvolti in un incidente sulla A20 all’altezza di Caronia. Il sinistro stradale si era verificato Alle prime ore di lunedì 3 agosto, in quel momento madre e Figlio si erano diretti verso le campagne facendo perdere le loro tracce. Il marito ha così lanciato l’allarme, e ora la polizia è alla ricerca dei dei e ha anche diffuso una foto in maniera ... Leggi su youreduaction

