Mercato auto Italia - A luglio immatricolazioni in calo dell' 11 | 01%

La pandemia di coronavirus continua a produrre effetti negativi sulla domanda di auto nuove in Italia, ma non mancano lievi segnali di ripresa. A luglio, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 136.455 vetture, l'11,01% in meno rispetto a un anno fa. Si tratta di un decremento percentuale dimezzato rispetto a quello di giugno (-23,13%) e decisamente inferiore ai tracolli di aprile (-97,6%) e maggio (-49,6%): è la prova di un graduale, per quanto timido, recupero prima dell'entrata in vigore dei tanto attesi incentivi alla rottamazione. Tuttavia, per verificare se le agevolazioni riusciranno davvero a rilanciare un Mercato in profonda crisi, bisognerà attendere diversi mesi.

