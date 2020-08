Marc Marquez operato di nuovo: recupero affrettato, danneggiata la placca di titanio. Perché potrebbe tornare solo a settembre (Di martedì 4 agosto 2020) La placca di titanio inserita nel braccio destro aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress: il campione del mondo della MotoGp Marc Marquez è stato costretto a una seconda operazione all’omero, fratturato nella prima gara del mondiale a Jerez. A spiegare il motivo è la stessa Honda: il pilota, provando ad accelerare il suo recupero, ha rotto la placca metallica inserita nel braccio e avvitata alle ossa. Meno di una settimana dopo l’incidente, Marquez è tornato sul circuito spagnolo, dove ha percorso 28 giri durante le prove libere, prima di alzare bandiera bianca. La riabilitazione è proseguita con l’obiettivo di correre il prossimo gran premio, in Repubblica Ceca: evidentemente però il ... Leggi su ilfattoquotidiano

