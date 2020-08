Mara Venier, altro brutto incidente per la conduttrice (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier sembra quasi succube di qualche rito vudù dopo l’incidente di qualche mese fa che l’aveva costretta a presentare Domenica In con una voluminosa ingessatura al piede. La popolare veneta è infatti caduta nuovamente facendosi male al ginocchio, come raccontato da lei stessa in una recente Instagram Story. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire” ha precisato Mara mentre raccontava ai fan il fattaccio. (Continua...) In buona sostanza, rientrando a casa dopo una cena con amici e famigliari, non ha visto un gradino ed è capitombolata per terra. “L’altro ginocchio è ammaccato” ha sottolineato ancora la presentatrice, che si appresta a compiere i suoi primi 70 anni a ottobre. Anche ... Leggi su howtodofor

