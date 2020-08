Le finte onlus di camorra e Mafia capitale (Di martedì 4 agosto 2020) Daniela Uva Due miliardi di euro. È questo il valore che il riuso genera ogni anno in Italia. Un comparto vastissimo, che comprende la raccolta differenziata dei rifiuti, urbani o meno, ma anche quella dell'abbigliamento usato Due miliardi di euro. È questo il valore che il riuso genera ogni anno in Italia. Un comparto vastissimo, che comprende la raccolta differenziata dei rifiuti, urbani o meno, ma anche quella dell'abbigliamento usato. Non è quindi un caso che la criminalità organizzata abbia da tempo concentrato l'attenzione su questo settore. Per quanto riguarda gli abiti la raccolta, nella maggior parte dei casi, è gestita da cooperative sociali a sfondo benefico, attraverso i cassonetti stradali. Troppo spesso però, come ha rilevato la Direzione nazionale antiMafia già nella sua relazione annuale per il ... Leggi su ilgiornale

