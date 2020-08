L’amore tossico tra Johnny Depp e Amber Heard (Di martedì 4 agosto 2020) Prima di entrare nei dettagli, che poi semplici dettagli in realtà non sono, ma frammenti del puzzle dell’amore marcio vissuto da Johnny Depp e Amber Heard, è necessario anticipare che droga e alcool non centrano. O meglio, centrano, ma stanno sullo sfondo. Quello uscito dai tribunali è il disegno di una relazione tossica a prescindere da cocaina e whisky. Gli stessi orrori (ed errori) di un qualsiasi altro rapporto malato di un qualsiasi altro matrimonio. Nonostante i due protagonisti siano delle star del cinema hollywoodiano e vivano una vita da divi tra palco e realtà, la loro storia avvelenata non è poi così tanto diversa da quelle di tutte le altre persone. Molto più cinematografica certo, ma fondamentalmente e tipicamente comune. Tutto ... Leggi su quotidianpost

psicologomilano : L’amore e il lavoro sono per le persone ciò che l’acqua e il sole sono per le piante. (Jonathan Haidt) - louehappjness : SMETTETELA DI IDOLATRALE YMMA*CY, PER FAVORE È l'A'fter italiana versione l'arry Oltre ad essere scritta molto male… - glitteryk00kie : comunque con il passare del tempo mi sono resa conto di quanto l'amore (tossico), o comunque l'infatuazione forte,… - valesalvatoree1 : RT @damonshalf: Amarsi alla follia, vivere un amore più forte del destino, tirare fuori il meglio l'uno dell'altro, farsi sentire vivi, ren… - ninasmjle : RT @damonshalf: Amarsi alla follia, vivere un amore più forte del destino, tirare fuori il meglio l'uno dell'altro, farsi sentire vivi, ren… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore tossico Fluid, né maschi né femmine: «Siamo i bambini dai desideri proibiti» Corriere della Sera