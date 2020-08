Kitikaka – Il Lecce è retrocesso in Serie B ma a Telerama la penitenza è gioia (Di martedì 4 agosto 2020) Scrivi Lecce e poi muori. Kitikaka ultima puntata torna nel Salento a rischiare la pelle. Potevamo stupirvi con effetti speciali? No. Perché a questi ci pensano conduttori e ospiti di Piazza Giallorossa su Telerama dopo la retrocessione del Lecce in Serie B. Ancora è fresco nella nostra mente il soave e dolce sdilinquirsi di fronte al tecnico Fabio Liverani, acclamato a febbraio scorso come il nuovo Mourinho dopo aver preso sette pappine dall’Atalanta (e a quel punto qualche palla in tribuna era meglio calciarla …). Perché là dove qualunque tifoso scanchererebbe come un portuale per la retrocessione, a Piazza Giallorossa si dispensano carezze, sorrisi e gomitini sfregati. Perché là dove il fan inferocito lancerebbe almeno un uovo marcio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Kitikaka Lecce Kitikaka – Il Lecce è retrocesso in Serie B ma a Telerama la penitenza è gioia Il Fatto Quotidiano