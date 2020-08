Joey King e Taylor Zakhar Perez di «Kissing Booth 2» in vacanza insieme: è amore? (Di martedì 4 agosto 2020) Che il set di Kissing Booth 2, il film originale Netflix che è recentemente schizzato in cima alla classifica dei titoli più visti della piattaforma, sia stato galeotto o meno non è ancora chiaro. Fatto sta che gli attori Joey King e Taylor Zakhar Perez, che nella pellicola interpretano rispettivamente Elle e Marco, stanno trascorrendo le vacanze insieme. In occasione del ventunesimo compleanno di King, infatti, Instagram ci mostra le foto dei due immersi nelle acque limpide nei pressi di una cascata, sorridenti e affiatati. Leggi su vanityfair

3cinematographe : #BulletTrain: #JoeyKing in trattative per il film con #BradPitt - joeysere : Devo ammettere che Joey King ha gusto nel scegliersi i ragazzi ?????? - vintageparadjse : la mia sosia è joey king comunque - mtvitalia : Sono solo buoni amici o si sono innamorati IRL? #JoeyKing #TaylorZakharPerez #KissingBooth2 - StefaniaAvesani : RT @Daninseries: Jacob Elordi che per piangere a comando si guarda le vecchie foto con la sua ex Joey King è la cosa più dolce di questo 20… -