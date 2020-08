“Iuventa”, tre anni fa il sequestro della nave: in 10 ancora sotto inchiesta (Di martedì 4 agosto 2020) Nel primo pomeriggio del 2 agosto 2017 la nave di ricerca e soccorso “Iuventa” veniva posta sotto sequestro dalla procura di Trapani. Da allora, 10 membri dell'equipaggio (nella foto di Paul LovisWagner alcuni di loro) sono sotto inchiesta per “favoreggiamento dell'immigrazione irregolare” in Italia e rischiano fino a 20 anni di carcere. La procura di Trapani sostiene che durante tre operazioni di salvataggio portate a termine nel 2016 e nel 2017, l'equipaggio della “Iuventa” organizzò la (...) - Attualità / Immigrazione, ONG, Immigrati, inchiesta, Matteo Salvini, , Strage migranti mediterraneo Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : #Iuventa, tre anni fa il sequestro della nave: in 10 ancora sotto inchiesta per “favoreggiamento dell’immigrazione… - Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: Tre anni fa il sequestro della nave umanitaria. Gli #Iuventa10 sono ancora sotto inchiesta. - PaoloPignocchi : Tre anni fa il sequestro della nave Iuventa: l'equipaggio rischia 20 anni di carcere - DavideBattin : RT @RiccardoNoury: Tre anni fa il sequestro della nave umanitaria. Gli #Iuventa10 sono ancora sotto inchiesta. - PaoloPignocchi : Tre anni fa il sequestro della nave “Iuventa”: in 10 ancora sotto inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : “Iuventa” tre