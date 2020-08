Intesa Sanpaolo, utile netto 1° semestre sale a 2.566 milioni (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto pari a 2.566 milioni di euro, è in crescita del 13,2% rispetto a 2.266 milioni del primo semestre 2019, che corrisponde all’86% dei circa 3 miliardi di euro di utile previsto per l’esercizio 2020. L’utile risulterebbe pari a circa 3.160 milioni se si escludessero le rettifiche su crediti pari a circa 880 milioni per i futuri impatti di COVID19, principalmente a copertura generica su crediti in bonis. Il risultato corrente lordo è in aumento del 7,1% rispetto al primo semestre 2019 ed il risultato della gestione operativa del 2,8%, a fronte di ... Leggi su quifinanza

