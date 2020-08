Inps: 19,6 miliardi di sostegni Covid per 13,3 mln beneficiari (Di martedì 4 agosto 2020) Al 3 agosto la spesa stimata per le misure Covid-19 è di 19,6 miliardi di euro per un totale di 13,3 milioni di beneficiari. Lo comunica l'Inps, precisando di aver pagato complessivamente oltre 7,6 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Secondo l'INPS (dati 2012), le baby pensioni ci sono costate 150 miliardi e ogni anno il conto aumenta di 7.5 miliardi… - PinoTom3 : RT @PinoTom3: Ad oggi oltre 35.166 decessi causa Covid -19 mentre i trapassi totali sono 420 mila con un risparmio di quasi 2 miliardi di e…

Al 3 agosto la spesa stimata per le misure Covid-19 ammonta a 19,6 miliardi di euro per un totale di 13,3 milioni di beneficiari. Lo comunica l'Inps sottolineando che, nello specifico, sono più di 4 ...

