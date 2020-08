Indie Place debutta con “Master of Ghosts” (Di martedì 4 agosto 2020) Il progetto classic metal Indie Place debutta con il singolo “Master of Ghosts”: il brano anticipa l’uscita dell’EP “Persistent Visions” Master of Ghosts è il titolo del singolo d’esordio di Indie Place, anteprima che anticipa l’uscita di ‘Persistent Visions’, EP che verrà pubblicato il 18 Settembre tramite l’etichetta Heavy Load – Freemood delle edizioni Tanzan Music. L’hard rock e… L'articolo Indie Place debutta con “Master of Ghosts” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

