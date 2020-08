Il Covid-19 colpisce anche la tiroide (Di martedì 4 agosto 2020) Studio pubblicato su Lancet ha confermato l’ipotesi di una relazione tra Coronavirus Covid-19 e disfunzione della tiroide Il Coronavirus non colpisce solo i polmoni e diversi studi scientifici stanno smascherando questo virus mettendone in luce alcuni meccanismi che portano l’intero organismo a manifestare sintomi e malattie associate. E’ ciò che è successo con uno studio condotto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Davide : Riassunto breve del convegno anti-lockdown di Salvini: il Covid-19 è un falso problema. Eccetto quando colpisce i m… - ThManfredi : RT @bicidiario: @EJohnWherry colpisce ancora: mega review su T Cell e #Covid @CrossWordsCW @Doom3Gloom @AurelianoStingi @ThManfredi @gianlu… - bicidiario : @EJohnWherry colpisce ancora: mega review su T Cell e #Covid @CrossWordsCW @Doom3Gloom @AurelianoStingi @ThManfredi… - RadioItaliaIRIB : USA, Covid colpisce grandi magazzini - RadioItaliaIRIB : USA, Covid colpisce grandi magazzini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce

Piazzasalento

L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini fa il punto, in una intervista a Repubblica Bologna, sulla situazione coronavirus ... e tra la più colpite in tutto il Paese, entri a far ...Non tutti i paesi di sbocco hanno, però, reagito alla stessa maniera. La più colpita è stata l’area extra-europea, che ha mostrato un decremento del 32%. Nell’Unione Europea (considerata, post Brexit, ...